德軍艦被拒訪上海 英美協議助澳洲建核潛

五眼聯盟的英國、美國及澳洲，公布了一項防衛協議，3國將共同分享國防科技，以應對中國的威脅。德國外交部則表示，德國軍艦巴伐利亞號停泊上海的申請遭拒絕。

英國、美國及澳洲宣布，3國宣布了一項名為「Aukus」的協議，涵蓋人工智能、量子科技以及網絡技術，以共同應對印太地區的力量。這亦使澳洲中止與法國協議建造12艘潛艇的計劃，澳洲並將以自身能力建造核潛艇。

法國與澳洲近3萬億合約告吹

法國本身於2016年取得價值5,000億澳元（約28,510億港元）的合約，以協助澳洲建造12艘潛艇，是澳洲史上最大的國防合約。不過因為澳洲之後修改計劃，需要部分配件在澳洲建造而令計劃暫停。至於英國、美國、澳洲3國的元首在周三(16日)發表聯合聲明，並公布Aukus計劃，表明協助澳洲建造自己的核潛艇。

至於德國外交部就表示，他們的軍艦巴伐利亞號，原本計劃停靠上海，但遭中國拒絕。巴伐利亞號在8月出發，準備在11月經澳洲及關島，到達東京，並與日本海上自衞隊進行訓練，之後會到訪南韓及前往南海，這是德國20年來首次派戰艦到西太平洋。