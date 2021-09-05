悅榕莊停業｜旺角分店欠租遭入稟追討 業主購750張現金券同淪苦主

「悅榕莊」(About Beauty)、Dr. Protalk及水云莊上周三(1日)突然暫停營業，消委會及政黨先後收逾百名苦主求助，內容涉要求退款不果等。Dr.Protalk旺角分店被指連月欠交租金及管理費，業主昨日(6日)入稟高等法院追討有關款項，並要求清空單位；業主亦曾向其購買750張美容現金券，至今僅使用10張，因此亦追討有關款項，欠款總額逾185萬元。

涉案分店地址為旺角朗豪坊辦公大樓2601-03及05-06單位，案件原告為業主Benington Limited及Renaissance City Development Company Limited，答辯人為卓悅美容有限公司。

合共追討185萬元

入稟狀指，雙方在2019年3月簽訂3年租約，被告以37.5萬元租金及4.5萬元管理費租用涉案單位。被告在今日2月至5月遲交費用，需向原告支付逾2.3萬元利息；截至今年9月，被告拖欠4個月租金、管理費、差餉、冷氣費及雜費合共173.4萬元，利息涉近3.8萬元。另外，原告所持的740張現金劵尚未兌現，故亦向被告追討5.5萬多元。原告要求法庭頒令清空涉案單位，並連本帶利追討合共185萬元欠款。

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