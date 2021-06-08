或為母后賀壽特製 清乾隆轉心瓶3.2億成交破全球紀錄

清朝乾隆年代禦製洋彩雕瓷鏤空「有鳳來儀 百鳥朝鳳」雙螭耳大轉心瓶，今日凌晨在北京保利拍賣行拍賣，底價8,000萬元(人民幣，下同)。起拍後有買家直接加價到2億元，最終經十多分鐘競價，以2.31億元落槌，連同15%佣金，成交價高達2.6565億元(約3.2億港元)，刷新中國陶瓷全球拍賣紀錄。

該大轉心瓶是一個蘇格蘭貴族家族1875年在中國購得並一直收藏，1999年6月首次在倫敦佳士得拍賣，以33.15萬英鎊成交(按當時匯率約為430萬元人民幣)，買家為香港收藏家、「永寶齋」齋主翟健民。此瓶之後曾在2006年借予倫敦皇家藝術學院展覽，亦曾在2010年北京首都博物館「首屆世界華人典藏大展」中以壓軸重器展出。

集中西工藝於一身

據拍賣行網站介紹，該大轉心瓶集軋道、雕瓷、鏤空、轉心等多種工藝於一身，巧奪天工，極有可能出自督陶官唐英之手。外壁雕上鳳凰，環雕祥雲、山石草木、溪流；輕轉瓶頸，內膽隨之轉動，鏤空處可見內膽上畫的鵪鶉、蘆雁、錦雞、鷹、孔雀、鴛鴦等鳥禽皆似迎向鳳凰，而「縱觀乾隆一朝，得享百鳥朝鳳之地位者，當非乾隆之生母崇慶皇太后(鈕祜祿氏)莫屬」，相信此瓶可能是乾隆為慶賀崇慶皇太后六旬大壽命唐英燒製的賀禮，並可能曾陳設於頤和園之中。此外，此瓶的「洋彩裝飾與轉心之效，頗見歐洲巴羅克風格，鳳鳥山水則是傳統中國題材，兩相結合，見大國盛世海納百川之胸襟，堪為稀世之珍，冠絕於時」。

拍賣行網站又提到，轉心瓶是市場難得一見珍品，而此瓶高63厘米，是市場流通的轉心瓶之中最大，也是已知存世轉心瓶中第二大，僅次於北京故宮博物院藏天藍釉開光大套瓶(高73厘米)。