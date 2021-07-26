房屋福利｜房署已向逾1萬名長期等公屋戶發放現金津貼

運輸及房屋局長陳帆在網誌指出，房屋署現金津貼試行計劃中，收到56000份申領表中，第一批約10,900個申領住戶在昨日(30日)已獲發現金津貼，部門正加緊處理其餘已收回的申領表，務求在未來一至兩個月內向符合資格的住戶發放現金津貼。

現金津貼試行計劃為期3年，為現時非居住於公營房屋、沒有領取綜援、輪候公屋超過3年但仍未獲得首次編配的一般公屋申請住戶提供現金津貼，以紓緩長時間輪候公屋面對的困難，有關計劃6月公佈細節，署方已向約90000個合資格的一般公屋申請住戶發出通知書及申領表，收回56,000份。

另外，陳帆提到，政府已覓得足以興建316,000個公營房屋單位的土地，亦一直積極牽頭推展過渡性房屋，至今已經覓得足以提供約15,000個單位的土地，將竭力盡快落成有關過渡性房屋項目，並繼續尋找短期閒置的土地和房屋資源，以期提供更多過渡性房屋單位。長遠繼續透過「多管齊下」，積極覓地建屋，加快、加大土地及房屋供應，長遠解決香港房屋供求失衡。