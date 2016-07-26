拆解新聞｜印太協議AUKUS引爆潛艇風波 澳洲押注美國抗中國

美國、英國和澳洲上周宣布結盟，達成印太新安全協議AUKUS，意外地引爆與法國之間的潛艇風波之餘，澳洲也向世界展示，一直未有在兩個世界強國之間選邊站的澳洲，決定靠攏美國對抗中國。專家認為，這對亞太地區一個國家來說是終極之舉，但有輿論指，如此一個重大決定未有先公開咨詢，會否付上澳洲的國家利益。

澳洲走出中立

中國勢力日增，挑戰美國在亞太地區的主導權，澳洲長期以來都游走在兩國之間，沒有靠向誰，惟近年澳洲對中國的立場愈見強硬。澳洲質疑中國介入其政治，以及網絡攻擊其重要設施。去年更因澳洲提出調查新冠病毒來源，兩國關係進一步緊張，中國其後禁止澳洲貨品入口。澳洲國立大學國際安全教授John Blaxland稱，那是澳洲突改變立場的「轉捩點」，那刻一個國家突然變得敵對。澳洲意識到須加強其防衛能力，而且要快。

澳洲靠攏美國最大好處

與英國和美國達成AUKUS是澳洲一大創舉，該協議令澳洲可從美國取得核動力潛艇和長程導彈的技術，讓一個軍力中等的國家「大躍進」。若爆發衝突，澳洲首次可以有能力從遠距離攻擊敵人。

美國從AUKUS取得甚麼？

對美國來說，AUKUS也是一項重大協議，與澳洲分享其寶貴的國防技術，但專家認為，這單「買賣」是限制中國擴大的重要一步。對比中國的海軍力量，澳洲的艦隊完全無得比，Blaxland指澳洲嘗試發展可靠的威懾力，減低開戰的可能性，「因為現在我們無威懾力可言，令中國對我們有恃無恐，在政治上不能容忍」。

澳洲或招中國更多經濟報復 依賴美國

有反對AUKUS的人認為，澳洲現在放棄其模棱兩可的戰略，因該協議成為一個更大的目標。分析認為，澳洲已宣布放棄假裝不參與軍事圍堵中國，或面對其最大貿易夥伴更多經濟報復。專家指，兩國之前已難以返回外交正常化，現在情況更加惡劣。AUKUS也令澳洲未來都與美國綁在一起，在謀取自身利益時或失去自主權，因澳洲不能自行運作核潛艇，須依賴美國，甚至依賴英國。在AUKUS協議中，澳洲也淪為最弱小的夥伴。

澳洲與英美結盟引區內國家不滿

澳洲前安全官員Richard Maude指出，東南亞國家日益覺得澳洲認為區內的安全，須依靠其他西方大國，引起東盟國家不滿。印尼已取消與兩國領袖的會面，馬來西亞則警告AUKUS會催化核武軍備競賽。不過，也有分析認為，許多亞洲小國歡迎美、英、澳3國結盟，只是不滿未有先徵詢她們。

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