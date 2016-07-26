支付工具爭佔360億消費券市場 陳茂波：若合謀套現或有後果

今年2月在財政預算案提出的5,000元消費券，市民最快8月收到第一期款項，指定支付工具日前已陸續公布優惠，以爭佔消費券計劃所涉360億元的電子支付市場。其中AlipayHK昨再大打噱頭戰，推「超離地特別賞」，非一般的獎賞包括麥當勞全年365個巨無霸餐及「培生擂台無敵盃VIP」入場門票套裝等。財政司長陳茂波則繼續為計劃解畫，稱期望可增加對電子支付需求和帶動經濟復甦，惟提醒商戶如與顧客合謀套現，不排除會有後果。

計劃中4間指定儲值支付工具，部分日前已宣布若市民選用其領取消費券可享優惠(見表)，包括即享增值額、各類型現金券及與不同商場合辦購物優惠等。其中，AlipayHK(支付寶香港)日前表示，用戶若以此成功申領消費券，可享總值高達5,000元的「心儀獎賞禮遇」，昨再進一步宣布推出「超離地特別賞」。AlipayHK指，活動會分6個階段進行，每個階段首兩名合資格用戶只要成功在政府的中央系統，成功登記消費券並選用AlipayHK接收，即可獲得有關特別獎賞。

活動會在下月4日、11日、18日、25日、8月1日和8日，分成6個階段舉行，每次的「超離地」獎賞依次為「與大廚張錦祥享用多國菜之旅」、「麥當勞全年365個巨無霸餐」、「與七師傅譚仔見面會」、「30,000元AlipayHK易乘碼乘車券」、「保誠香港網球公開賽貴賓包廂入場門票」及「培生擂台無敵盃VIP入場門票套裝」。此外，AlipayHK月底至下月中也會在大角咀奧海城二期中庭設立「消費券體驗館」，用戶可到場玩遊戲贏現金券或優惠券等。

電子消費券會按不同領取平台，分兩期或三期發放，相關金額使用範圍亦有限制，只有用八達通領取的最後一期1,000元消費券不限用途；而上周五計劃一出，坊間便有不少人談論「如何套現金」以便更靈活運用。二手拍賣網站Carousell前日已出現疑似將消費券「套現」的交易，發帖者疑似想用4,800元收購5,000元的消費券，更指明「只接受八達通」。

會否續派消費券？

陳茂波稱要審時度勢

陳茂波昨在一個電視節目指，政府未有設特別關卡防止套現，只為「唔想令市民用起嚟覺得麻煩」，認為市民購物後因產品不合用而退貨無可厚非。他續指，商戶如與顧客串謀「套現」或會有「其他後果」，強調要視乎個別個案情況，不排除有法律追究行動。

他續稱，4間支付平台若發現不尋常交易，亦不排除會禁止有關商戶參與消費券計劃。他又表示，計劃旨在短期拉動經濟發展、吸引市民消費和推廣電子支付，被問到政府向市民派發電子消費券，是否代表日後不會再派錢時，陳茂波指需要審時度勢，再作考慮。

現金券計劃下月4日起接受登記，陳茂波呼籲市民毋須急於上網登記，因首兩周登記的市民也能在8月1日收到首期款項，又指資訊科技辦公室已對系統進行流量壓力測試，有信心登記網站能順利運作。