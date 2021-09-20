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教局下學年推直接錄取計劃　大學可直接收中六生入讀
44 分前
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教育局大學學校推薦直接錄取計劃文憑試
教局下學年推直接錄取計劃　大學可直接收中六生入讀
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教育局宣布下學年推行直接取錄計劃，學生可在文憑試有結果前獲大學取錄。(資料圖片)

教育局今日(23日)宣布，在2022/23學年推行學校推薦直接錄取計劃，並開放予應考2022年文憑試的中六生。大學可以在文憑試成績公布前，取錄符合計劃推薦的學生。

教育局公布，8所資助院校約140個資助課程會參與首屆的直接錄取計劃，有關課程已經訂下不基於文憑試成績的收生準則。教局指，計劃是2017年學校課程檢討專責小組，檢視中小學課程後，在去年提交的檢討報告中的建議，以提高大學收生的靈活度。

教育局發言人表示：「直接錄取計劃屬於一項讓具特殊或多元才華的學生與切合他們潛能的課程互相配對的計劃。計劃旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。」

學生仍需應考文憑試

首屆計劃的提名莆由今年10月6日至12月8日，有意入讀心儀學科的學生，須得到中學的推薦，每間本地中學可推薦2名在個別學術或相關範疇有特殊才華及興趣的學生參與計劃。而學生則仍需要與中六學生一樣，報名並應考文憑試，同時需要在JUPAS報讀課程，其申請入讀的學科亦要在JUPAS報讀的前20個名單內。學生在獲直接錄取後，將會從JUPAS中刪除。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/教局下學年推直接錄取計劃　大學可直接收中六生入讀-285941
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