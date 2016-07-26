敲響警號 未打針者傳播Delta 美兒童染疫住院創新高

最初在印度發現的Delta變種病毒在美國未接種疫苗人口中快速蔓延，兒童感染新冠肺炎住院人數前日突破1,900人，創下疫情新高。



美國最近幾周染疫住院人數激增，衛生部數據顯示，住院兒童增至1,902人，約佔整體2.4%。美國兒科學會前主席戈薩(Sally Goza)稱：「現在並非去年的新冠肺炎疫情，這次更嚴重，我們的兒童將首當其衝，受影響最大。」目前12歲以下兒童不符合接種疫苗資格。

此外，疾控中心(CDC)公布，18至29歲、30至39歲及40至49歲年齡組別新增染疫住院人數，過去一周同創新高。其中，南部的疫苗接種率偏低，確診病例續增，各地醫院應對Delta疫情，瀕臨崩潰。全國五分一確診住院患者集中在佛羅里達州，路透社統計，當地住院人數前日增至16,100人創新高，州內ICU病床使用率逾九成。



斐濟「不打針、無工返」

美國強制聯邦僱員接種疫苗，太平洋島國斐濟(Fiji)亦強制公務員打針，昨日起未打針者須休假，11月前仍未打針，便須離職。人口僅約93萬的斐濟4月爆發Delta疫情，讓當地去年無社區感染的抗疫成績破功，至今累計近4萬人確診。