新冠疫苗｜入境者明起可申報非本地針紙 用作符合「疫苗氣泡」要求

食物及衛生局今日公布，明日(15日)起入境者明起可申報非本地疫苗接種紀錄，用作符合「疫苗氣泡」要求。當局提醒，只有港府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」中的疫苗才可作出申報，而新做法不代表其針紙獲當局認證。

在新安排下，已在港的入境者可透過網上「新冠疫苗接種資訊申報表」，申報其非本地針紙，其後會獲發二維碼，供本地使用；另可到指定的香港郵政局，由職員協助他們作上述申報。

至於新入境者，則必須透過衞生署作網上「健康及檢疫資訊申報」時一併申報非本地針紙。有關人士明起抵港時，口岸人員會檢查其非本地針紙，其後會發出二維碼，供本地使用。有關安排將適用於9月28日及其後經陸路入境口岸管制站入境的人士。入境者可透過「安心出行」掃描二維碼，並儲存在程式內，以便使用。

不代表認證有關針紙

當局提醒，只有港府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」中的疫苗才可作出申報。當局亦提醒，有關二維碼並非本港有關當局發出的認可醫療紀錄，或出入境疫苗接種證明，僅用作便利符合「防疫氣泡」的用途，而且不代表其針紙已獲本港有關當局認證。

新加坡男感麻煩在港打第3及4針

今年7月，一名在港工作的新加坡男子，曾在當地接種兩劑莫德納新冠疫苗，但因沒能出示電子針紙，每次到酒吧須解釋曾在境外接種，感到麻煩，而在香港在接種兩劑復必泰。政府其後批評，有關行為涉及以失實陳述及欺騙手段獲取利益，構成刑事罪行，當局會跟進調查，有必要時會提出起訴。