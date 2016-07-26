新冠疫苗｜公務員教師等須強制打針 陳肇始：為保護市民安全

政府延伸要求多個群組，包括公務員、醫管局員工、安老及殘疾人士院舍員工，以及中小學等員工必須強制接種新冠疫苗，否則下月起要自費檢測，引起爭議。食物及衛生局長陳肇始在電台表示，相關群組在工作上有機會接觸受感染的病人，故政府作出有關安排，被問到強制打針會否適得其反，陳肇始指，希望僱主及員工明白，有關安排目的是保護員工及市民，在本港建立免疫屏障，市民可以恢復生活。

未來放寬措施以「疫苗氣泡」為基礎

陳肇始續指，本地疫情雖然穩定，但由於Delta變種病毒在境外部分地方肆虐，外來因素不穩定，因此目前未有條件大幅度放寬防疫措施，強調目前已有不同的放寬措施，例如部分處所如果有三分二出席人士接種疫苗，容量可進一步放寬至百分百，當局未來仍向有關方向去處理，任何放寬均需顧及安全及以「疫苗氣泡」為基礎。

政府昨日宣布延伸包括公務員、醫管局及中小學等員工都必須強制接種疫苗。被問到推行政策是否為「逼針」，林鄭月娥指，疫苗接種的上升幅度未如想像，各國有推行更多市民接種疫苗，亦有一般被認為「很民主的西方國家」有採取強硬措施要求市民接種疫苗，認為特區政府要求相關群組不打針，要檢測須自費的做法是溫和，否認是強制措施。

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