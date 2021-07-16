新冠疫苗｜劉澤星：免疫力低才需打第三針 下周三將開會討論

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早表示，衞生防護中心轄下的聯合科學委員會下周將開會，討論本港市民是否有需要接種第三劑新冠疫苗，他相信免疫力較低的人士或要打第三針，其餘人士應暫無需要。

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劉澤星表示，政府正檢視復必泰疫苗解凍後，在攝氏2至8度環境下延長儲存期限至1個月，如果能做到，將對疫苗接種計劃有幫助。他指，委員會三日前召開例行會議，檢視新冠疫苗的功效及不良反應數據等，暫時仍然認為接種疫苗的效率高於風險，能預防嚴重、需住院或死亡的新冠確診個案。他坦言，9月後是否會關閉社區疫苗接種中心，以及是否轉由私家醫生接種復必泰，目前仍未有定案。

難比較各種抗體研究

至於港大研究顯示，打一針復必泰產生的抗體水平已高於打兩針科興，劉澤星說，疫苗實際效果應視乎現實世界的數據，現時第三期臨床數據顯示，兩隻疫苗均有效，不能單看抗體水平來審視疫苗保護力。而到底要需要多少抗體才起到足夠保護力，劉說現時未有人知道，每項研究對抗體的量度方法不同，難以作出比較。

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倡風濕病人打針

劉澤星指，風濕病人感染新冠病毒的機會較高，尤其是是免疫系統問題引發的風濕，萬一受感染，出現併發症的機會亦較高，故他鼓勵風濕病人接種疫苗。他又指，暫未有數據顯示，新冠疫苗會令風濕發作，但若病人需服食大量藥物，包括免疫抑制劑等，或會減低疫苗的效用。