新冠疫苗｜國台辦：符合條件台灣人可到大陸注射疫苗

在北京，國台辦表示，符合接種條件的台灣人，可以到大陸接種新冠疫苗。

相關新聞：新冠疫苗｜巴西擬准已接種人士不用戴口罩

國台辦發言人馬曉光指，十分理解台灣同胞為維護自身生命健康安全，迫切希望盡早接種大陸疫苗的心情，願意盡最大努力提供幫助。乘搭民航客機到大陸的台胞只要符合接種條件，登機前和抵達後嚴格執行入境防疫規定、自願和知情同意的前提下，按有關政策可在大陸接種疫苗。

馬曉光：截至5月底有6.2萬台灣人在大陸接種疫苗

馬曉光稱，台灣超過八成以上民眾願意接種大陸疫苗，亦期盼盡快進口大陸疫苗，但民進黨當局罔顧民意，漠視台灣同胞生命健康安危，將疫苗問題進行政治操作，編造種種藉口阻撓台灣同胞使用大陸疫苗，不得人心。並稱截至5月底，在大陸接種新冠疫苗的台灣人達到6.2萬人。馬曉光促請民進黨當局盡早拆除大陸疫苗輸台的人為障礙，讓廣大台胞早日就地接種安全高效的大陸疫苗。