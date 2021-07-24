新冠疫苗｜指長者染疫死亡率高年輕人五倍 醫生：接種副作用較少

本港60歲或以上的長者只有不足三成已接種至少1劑新冠疫苗。香港老人科醫學會主席李舜華在一個電台節目中表示，長者感染新冠病毒的死亡率較年輕人高5倍，但接種後的副作用較少，形容打針對長者更加「著數」。

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李舜華指，長者感染新冠病毒的死亡率較年輕人高五倍，但看副作用及外國數據後，指長者接種疫苗後的副作用較少，形容打針對長者更加「著數」。李舜華強調，現時香港長者接種率情況不理想，而面對Delta變種病毒，疫苗預防重症及死亡有效率仍然達到八至九成。

對於接種疫苗前是否需要進行詳細身體檢查，李舜華認為毋須太「大陣仗」，如果為接種疫苗去做心臟造影檢查，或影響病情較急病人的等候時間。

易國生：本港一直監察世界匯報疫苗副作用

出席同一節目的廣華醫院及東華三院黃大仙醫院、胸肺及呼吸科顧問醫生易國生表示，本港使用的兩種新冠疫苗都很安全，目前世界各地匯報接種後的副作用，包括心肌炎、血小板降低等，本港亦一直有監察。