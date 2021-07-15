新冠疫苗｜智利研究倡接種第三劑科興 泰國研究：兩針後每40天抗體少50%

智利研究人員發表報告，建議已接種兩劑科興新冠疫苗的人，接種第三劑科興疫苗，以預防傳染力更強的Delta變種病毒。科興發言人早前表示，注射加強劑可以迅速誘發更強和更持久的抗體，去對抗Delta變種病毒。

研究人員表示，在參與研究的2,000人當中，只有不足3%的人，在接種兩劑科興疫苗後的6個月確診感染新冠病毒，但研究同時顯示，接種人士體內的保護抗體水平明顯下跌，建議接種加強劑疫苗，以提供更好的保護力。

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泰國研究： 40歲以上人士抗體下跌幅度較年輕人高

泰國多間傳媒報道，據當地一項學術機構研究指，參與者在完成接種兩劑科興疫苗後，發現每40天民眾體內的抗體就減少50%，第一劑和第二劑間隔超過60天的人，抗體會低於第一劑和第二劑間隔在60天以內的人。

《曼谷郵報》報道，這項研究由法政大學(Thammasat University)醫學院與國家基因工程與生物技術中心(National Centre for Genetic Engineering and Biotechnology)聯合展開，涉及500名參與者，他們均接種兩劑科興疫苗。

研究團隊主任Anan Jongkaewwattan在Facebook公布結果，指出第二劑接種完後的60天內，對抗原始新冠病毒的保護力約有60%到70%，而第二劑接種完超過60天的人，對抗原始新冠病毒的保護力約為50%。他又指出，年紀較長民眾打了科興疫苗的免疫力會較低，超過40歲的人抗體低於較為年輕的人。

不過，目前並沒有數據顯示科興疫苗，在對抗Alpha變種病毒和Delta變種病毒上的效力。