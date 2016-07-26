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新冠疫苗｜泰國擬下月開始混合接種阿斯利康與輝瑞疫苗
1 小時前
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新冠疫苗｜泰國擬下月開始混合接種阿斯利康與輝瑞疫苗
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曼谷民眾在流動接種站打阿斯利康疫苗。(美聯社)

泰國計劃下月起為民眾混合接種阿斯利康與輝瑞/BioNTech新冠疫苗，到時18歲以上民眾第一劑將接種阿斯利康，第二劑可接種輝瑞，兩劑之間將隔4至12周。

《曼谷郵報》報道，公共衛生部疾病管制署副署長蘇彭(Sophon Iamsirithavorn)日前表示，公共衛生部的疫情控制中心決定，下月開始實施混合接種阿斯利康與輝瑞疫苗。

蘇彭表示，本月底預計有1,000萬劑輝瑞疫苗運抵泰國，因此預定下月開始實施混打政策。

美國捐贈輝瑞疫苗

目前泰國主要為民眾接種英國阿斯利康疫苗及中國科興疫苗，為了增加保護力，泰國7月中開始讓第一劑接種科興的民眾第二劑可接種阿斯利康，兩劑都接種科興的醫護人員則第三劑接種美國捐贈的輝瑞疫苗，作為加強劑。

泰國7月底已接收一批美國捐贈的154萬劑輝瑞疫苗，內閣另外批准購買2,000萬劑輝瑞疫苗，還將再購買1,000萬劑信使核糖核酸(mRNA)技術疫苗。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠疫苗｜泰國擬下月開始混合接種阿斯利康與輝瑞疫苗-283967
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