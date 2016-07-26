新冠疫苗｜美國公布5500萬劑疫苗分配安排

美國向全球分享8,000萬劑新冠疫苗的計劃，繼月初宣布分配首批2,500萬劑後，白宮星期一公布餘下5,500萬劑的分配安排。

5,500萬劑疫苗當中，有兩成半會直接運往有需要的國家，其餘七成半會透過世衛的全球疫苗獲取機制(COVAX)分發，當中約1,600萬劑供應亞洲國家及地區，包括台灣；約1,400萬劑給予拉美及加勒比海國家，另外約1,000萬劑提供給非洲。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，雖然美國已準備好疫苗，但由於接收疫苗國家的法律、後勤挑戰及監管要求等障礙，將無法按原定計劃本月底前付運全數8,000萬劑疫苗。至今只有不足1,000萬劑已付運，包括上周末送抵台灣的250萬劑莫德納疫苗，另外約100萬劑早前已運往墨西哥、加拿大及南韓。

美國有1.5億人完成接種

美國疾控中心表示，至今已有45%的美國人，相當於1.5億人完成接種新冠疫苗，53%人至少接種一劑疫苗。根據約翰霍普金斯大學的統計，美國累計有超過3,354萬宗確診，近60.2萬人染疫死亡，兩個數字都是全球各國中最多，但近期新確診宗數，已降至平均每日約11,400宗，不治患者亦跌至平均每日少於300人。