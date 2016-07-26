新冠疫苗｜美國加碼捐贈 250萬劑莫德納疫苗抵達台灣

台灣今日新增107宗本土確診、11宗死亡個案，確診數字是5月19日疫情警戒提升至三級以來單日最低。至於美國加碼捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，已於今午4時許抵達台灣，衛生福利部長陳時中及美國在台協會(AIT)處長酈英傑一同去接機。

蔡英文總統由衷感謝日本和美國政府還在為遏制疫情而努力之時，願意及時向台灣伸出援手，形容這是「患難見真情」。她同時感謝外交團隊，幾乎不眠不休，想盡辦法為台灣爭取更多疫苗。

AIT則表示，美國深知台灣此時此刻逼切需要疫苗援助，今次疫苗捐贈展現了美國對台灣的承諾。AIT又強調，台灣是可信賴的朋友，也是重要的安全夥伴。

蔡英文昨晚曾在Facebook透露，美國贈台的疫苗由本月6日宣布的75萬劑，加碼至250萬劑，是基於「台美雙方許多人的努力」，又重申「疫苗會持續進來」，呼籲在野黨與政府一起鼓勵民眾積極接種疫苗及杜絕關於疫苗的種種謠言。

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