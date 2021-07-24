新冠疫苗｜聶德權：將推出長者即日籌 下周初公布詳情

公務員事務局長聶德權在一個電台節目中表示，為方便不懂網上預約的長者，全港社區疫苗接種中心將推出「即日籌」。

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聶德權指，本港60歲或以上的長者只有不足三成已接種至少1劑新冠疫苗，80歲以上長者的接種率只有6%，建議所有曾經接種流感疫苗的長者，都可以接種新冠疫苗，為方便不懂網上預約的長者，全港社區疫苗接種中心將推出「即日籌」，初期會開放予70歲或以上的長者，稍後會擴大至60至69歲的長者，每間接種中心的即日籌名額每日約200個，當局會在下星期初公布詳情。

當局考慮派外展隊到地區為長者接種

聶德權又指，當局亦有考慮派出疫苗接種外展隊，到地區為長者接種，認為愈方便就愈多長者願意接種疫苗，另外亦會推出新一輪院舍外展接種服務。

聶德權說，本港最新的疫苗接種率達44%，對現時的接種率仍未滿意，希望可以進一步提高接種率，盡快達至群體免疫。

至於政府早前公布社區疫苗接種中心會營運至9月底。聶德權說，當局會審視未來一星期的預約情況，再決定是否有需要延長接種中心運作，下月初會交代詳情。