新冠疫苗｜輝瑞莫德納據報供歐盟疫苗加價10%至25%

輝瑞(Pfizer)及莫德納(Moderna)據報提高歐盟銷售的新冠疫苗價格分別逾10%至25%。

《金融時報》引述輝瑞跟歐盟簽署的新合約指，輝瑞/BioNTech疫苗加價超過25%至每劑19.5歐元，折合約180港元，而莫德納疫苗亦加價13%至每劑25.5美元，即近200港元。

報道引述接近歐盟談判人員的人士指，輝瑞及莫德納是基於自己的產品有效，因此決定加價，歐盟爭取在夏季結束前，完成為七成成年人接種新冠疫苗。

輝瑞以協議保密為由拒絕評論加價報道。

輝瑞莫德納第3期試驗佳

根據第3階段試驗數據顯示，輝瑞及莫德納的信使核糖核酸(mRNA)疫苗比阿斯利康(AstraZeneca)或強生(Johnson & Johnson)開發的疫苗有更高的保護力後，歐盟今年和輝瑞、莫德納達成的協議中，商定2家藥廠在2023年前供應21億劑疫苗的新合約。

輝瑞上周提高財測，疫苗年度收入調高近三分之一到335億美元，在此之前，該疫苗的銷售有助第2季銷售增加將近一倍。輝瑞執行長Albert Bourla表示，高收入國家的價格「具可比性」，中等收入國家的收費大約一半，低收入國家僅支付成本。輝瑞與德國合作夥伴BioNTech分享利潤，預計疫情結束後會提高疫苗價格。

生命科學諮詢業者Airfinity預測，輝瑞的銷售將達到560億美元，莫德納則可達300億美元，因其在高收入市場占有主導地位。

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