新冠疫苗｜香港僱傭公會：擬讓已打針外傭優先入境 最快下月中來港

政府早前因應新冠肺炎疫情啟動斷熔機制，禁止菲律賓及印尼客機抵港，外傭供應大受影響，近日消息指政府正研究外傭入境政策有否調整空間。香港僱傭公會主席陳東風在電台節目表示，昨日與菲律賓駐港總領事館聯絡，引述對方指港府初步計畫讓已接種新冠疫苗外傭優先入境。

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陳東風續指，至今有逾5,000名已有工作簽證的菲律賓及印尼外傭滯留當地，當中有兩至三成已接種一劑疫苗，少於一成完成兩劑接種。由於處理文件需時，預料即使放寬入境措施，已接種疫苗的外傭最快8月中才可來港。

對於本港外傭供應短缺，陳東風指平均每3至5名僱主搶1名外傭，平均月薪亦提高至5,500至6,500元。如需照顧行動不便的長者，或有較多小朋友，月薪要更高，甚至有外傭明確提出不希望照顧長者及兒童。