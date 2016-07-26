新冠疫苗｜70歲或以上僅一成半已打首針 何栢良倡於屋邨設流動接種站

新冠疫苗長者接種率低，政府明起設「即日籌」，70歲或以上長者可到24間社區疫苗接種中心取籌即日打針。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，全港70歲或以上長者人口有95萬，其中截至昨日只有15萬人已打首針，認為按現時的接種速度「兩年都未打得完」。他指，設立長者「即日籌」可增加接種率，並建議政府於屋邨及長者中心等地方設置流動接種站，料可吸引更多長者打針。

至於科興最新研究顯示，打第三針後體內中和抗體量顯著增高三至五倍，何栢良指，打第三針後抗體水平增加是預期之內，但認為即使打第三針都未必能夠百分百確保不會受感染，以及截斷社區傳播鏈。他又指，現時香港仍有大部分人未打針，認為應聚焦為愈多人打齊兩針，才考慮讓抗體水平不足的人士接種第三針加強劑。

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