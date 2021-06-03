新冠疫苗｜COVAX獲187億捐款可購18億劑疫苗

多個國家與私人合共捐款24億美元，折合約187.2億港元，協助全球新冠疫苗保障機制(COVAX)購買新冠疫苗，以便窮國有疫苗使用。

COVAX管理機構全球疫苗免疫聯盟(GAVI)與日本周三舉行網上論壇，為COVAX籌款。GAVI公布募捐結果，指最新一筆捐款足夠購買18億劑獲補貼的新冠疫苗，在今明兩年運送至窮國以啟動接種計劃，受惠國家的30%民眾能得到疫苗保護。連同本次捐款，COVAX合共有96億美元資金，用作購買疫苗。

約40個國討論COVAX疫苗分配

大約40個國家的首腦及部長參與全球疫苗免疫聯盟(Gavi)舉辦的視像峰會，討論疫苗分配。日本首相菅義偉宣布會投入多8億美元到COVAX機制，令到日本在這個機制的累積投資額達到10億美元，僅次於美國。

首相菅義偉表示，募捐行動將推動疫苗公平分配工作。《共同社》指日本政府這樣做，是考慮到中國向發展中國家提供疫苗，開展「疫苗外交」。

參加峰會的澳洲、加拿大、瑞典、奧地利等國家承諾向COVAX機制共提供接近24億美元，微軟共同創辦人蓋茨與已離婚太太設立的慈善信託，則捐款5,000萬美元。機制的目標是在今年內為發展中國家近三成人口提供18億劑新冠疫苗。

美國在本次募捐行動中沒有捐款，華府早前承諾今年捐款20億美元。