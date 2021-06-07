新冠肺炎｜《華爾街日報》撰文 美國兩專家聲稱「罕見」基因排序幾乎肯定病毒實驗室製造

美國總統拜登近日下令情報構關在90天內提交新冠病毒源頭報告後，病毒是否從武漢病毒研究所洩漏再引起關注。美國兩位專家Stephen Quay博士和加州大學柏克萊分校物理教授Richard Muller周日在《華爾街日報》撰文，聲稱新冠病毒的「罕見」基因排序，從未在自然界冠狀病毒見過，新冠病毒從實驗室洩漏的假設有強力的科學根據。

兩人認為武漢病毒研究所進行「基因功能獲得」(gain-of-function)研究，在有關研究中科學家蓄意提升病毒致命力。新冠病毒擁有「CGG-CGG」基因排序，36種排序模式之一，這排序組合通常用於「基因功能獲得」研究，否則屬極罕見。Quay和Muller斷言，沒有自然界的冠狀病毒，如沙士和中東呼吸綜合症，出現過「CGG-CGG」組合，他們在文中指病毒遭新技術再組合，「一種病毒不能簡單地從另一病毒獲取另一基因排序，若該排序不存在其他病毒裡」。

Quay和Muller指出，那些相信新冠病毒是由動物傳染給人類的人，必須解釋為何病毒獲取最無可能的「CGG-CGG」組合，為何會複製研究員會在「基因功能獲得」研究中使用的排序。兩人總結說，「是，它可能在突變中隨機地出現。但你相信嗎？至少，新冠病毒在所有隨機可能性中，選取了罕有及人類研究員會使用的非自然組合，這意味新冠病毒源頭的主要理論必定是實驗室洩漏。」

英國教授Angus Dalgleish和挪威科學家Birger Sørensen博士上周也發表論文，聲稱他們的研究有初步證據證明，新冠病毒的基因排序顯示它由中國實驗室製造出來。