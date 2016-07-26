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新冠肺炎｜本港今日零確診
4 小時前
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新冠肺炎｜本港今日零確診
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教育局更改全日面授規定。(資料圖片)

衛生防護中心公布，今日沒有新增新冠肺炎確診個案，為本月第二次，上一次為9月2日。

另外，衛生防護中心提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日(17日)遵從強制檢測公告進行檢測：
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教育局更改全日面授規定

衛生防護中心轄下科學委員會昨日公布，建議12至17歲青少年只接種一針復必泰。教育局今日(16日)更新指引，接納12至17歲學生接種一劑疫苗滿14天同屬完成接種，若相關學生首針接種率達至七成，加上教職員打齊兩針滿14天接種率達七成，已可申請恢復全日面授課堂和進行課外活動。

詳盡報道：

疫苗接種｜教育局更改全日面授規定　12至17歲打首針滿14天同屬完成接種

今起可取消預約第二針復必泰

衛生署提醒，如已預約接種第二針復必泰的12至17歲青少年，今日(16日)起可於網上取消預約。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，審視本港個案，發現每數千人便有1人針後心肌炎，概率遠高於美國。呼吸系統專科醫生梁子超認為，部分學生需要出國留學，若當地疫情嚴峻，可照樣打第二針。港大感染及傳染病中心總監何栢良則指，外國有證據顯示，如果接種兩針相隔較長時間，整體效果會更好。

詳盡報道：

疫苗接種｜梁子超：出國留學可照打第二針　何栢良倡兩針可隔更長時間

疫苗接種｜專家建議青少年只打一針復必泰　今起可取消預約

疫苗接種｜科學委員會倡青少年只需一針復必泰　開關前或要打第三針

印尼貨船船長涉瞞報被控

上月底一艘從印尼抵港的貨船「Thor Monadic」爆疫，船上共23名船員中，15名確診並帶有變種病毒。53歲泰籍船長涉向衛生署提供虛假資料，瞞報船上有人染疫，警方經深入調查後，昨日(15日)登船拘捕船長，被控一項詐騙罪，今早於觀塘裁判法院提堂。

詳盡報道：

新冠肺炎｜印尼貨船抵港爆疫　泰籍船長涉瞞報今提堂

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政府開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫。(資料圖片)

竹篙灣中心房間搶手

外傭上月底起可恢復來港工作，政府開放竹篙灣檢疫中心兩期800個單位讓外傭檢疫，本周二(14日)可預訂房間，惟急速爆滿。香港僱傭代理協會主席張結民預計，目前有逾7,000名外傭等後來港，若按目前檢疫設施容量計算，料最快需要9個月時間才能全數來港，促請政府加開一倍單位，盡快疏導人龍。

詳盡報道：

外傭檢疫｜竹篙灣中心房間搶手　僱傭代理料9個月才全數來港

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/新冠肺炎｜初步確診昨少於5宗　據悉教局研改全日面授要求-285103
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