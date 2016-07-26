新冠肺炎｜廣州男酒後橫渡珠江 涉擅離封控區被拘5天

廣東疫情持續，廣州、佛山和湛江多個區域仍然被封閉(不准出入)或封控(只進不出，上班兩點一線)，但總有一些人不甘「被困」。繼月初佛山南海一個封控小區有2名男子翻牆逃走後，上周六晚湛江吳川一個封控區有4名男女偷偷坐船離開，被行政拘留7天。在同一晚，廣州荔灣區一處封控區更有一名28歲姓張地盤工人橫渡珠江，一上岸就被警方拘捕。

荔灣警方指，張男在封控區內一個地盤，與工友食飯飲酒飲到興起，就去展示自己橫渡珠江的本事，翻過地盤圍牆，走到下涌橋，再翻過圍封封控區的水馬，去到洲頭咀隧道親水碼頭附近跳落水，約半小時後遊到對岸海珠區永興街碼頭上岸。現場民眾見狀馬上報警，警方趕到現場將張男拘捕。張男坦言無意識到此舉違反防疫措施，願接受處罰。警方隨後按相關規定罰張男行政拘留5天。

惠州無症狀感染者來自香港

另外，廣東昨日新增2宗本土確診個案，分別來自廣州及深圳；全省新增8宗境外輸入確診及11宗境外輸入無症狀感染者，其中一名無症狀感染者為38歲香港女子，上月31日從深圳入境，入境後按全程閉環管理轉送至惠州市集中隔離點，昨日檢測呈陽性，即轉送當地專責醫院隔離治療。