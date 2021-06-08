新冠肺炎 新增確診回落未能鬆懈 台灣再延長三級警戒

台灣新冠肺炎本土確診數字回落到2字頭，昨新增211人確診、26人死亡，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(圖)認為，可能與周末大雨較少人出來檢測有關，呼籲民眾切勿鬆懈，並宣布原將於下周一屆滿的疫情三級警戒延長兩周至本月28日，各級學校停止面授課堂至7月2日直接放暑假。



陳時中又提到，新增死亡個案中，有13人是死後才確診，令人擔心社區有確診「黑數」(未被發現的個案數量)。陳時中強調，要盡快找出確診者，令「黑數」下降，切斷傳播鏈，而目前除了已同意企業按指引自行設置快速檢測站外，正研究鼓勵廠商進口家用快速檢測試劑，讓民眾自行檢測。



超市商場限制人流「1人1坪」

另外，指揮中心進一步加強人潮管制措施，要求超市、百貨公司、便利店及賣場按面積控制入場人數，原則為「1人1坪(約35.7平方呎)」，即100坪只能同一時間有100人，人太多就要按「一進一出」處理。家樂福表示，新措施對超市影響較大，量販店因人流已減少許多，不管制也符合規定。SOGO則表示，自三級警戒以來，分店已採取「1人2坪」人潮控制措施，比政府規定嚴格。

至於周六至下周一的端午節連假恐出現返鄉人潮導致疫情惡化，蔡英文總統昨透過網絡直播呼籲，「愛家鄉就留在原地，愛家人也請不要移動。端午節明年還有，如果因為跨區移動而造成疫情大爆發，家鄉和家人都會陷入險境」。