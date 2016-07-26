新冠肺炎｜增7宗確診全打齊兩針 石澳女住戶復陽染變種

本港今日(29日)新增7宗新型肺炎確診個案，全部均為帶有L452R變異病毒株的輸入病例，連續12日沒有本地感染個案。7名患者分別來自英國、菲律賓和土耳其，全數已接種兩劑復必泰或科興新冠疫苗。

其中，一名居於愉景灣觀霞樓的68歲男子(#12102)，月中離港赴英，上周三(25日)返港後檢測呈陰性，惟同日開始咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，及後於灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫期間檢測呈陽性。衞生防護中心就個案的流行病學調查和個案追蹤仍在進行中，其21日潛伏期內曾居住和到訪的地方，已被納入強制檢測公告；另中心暫錄得少於5宗初步確診。

⚫ #12102：68歲男子，上周三搭國泰航空CX252航班從英國抵港，同日開始咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，入住灣仔華麗銅鑼灣酒店檢疫期間確診，4月13日及5月4日在本港接種兩劑復必泰疫苗，潛伏期內曾居於愉景灣觀霞樓

⚫ #12103：35歲男子，上周五搭土耳其航空TK083航班從土耳其抵港，沒有病徵，5月8日及5月31日在本港接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12104：23歲女子，上周五搭土耳其航空TK083航班從土耳其抵港，沒有病徵，6月27日及7月22日在英國接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12105：66歲女子，上周五搭土耳其航空TK083航班從土耳其抵港，沒有病徵，6月27日及7月22日在英國接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12106：45歲女外傭，上周五搭菲律賓航空PR300航班從菲律賓抵港，沒有病徵，3月23日及4月16日在本港接種兩劑復必泰疫苗

⚫ #12107：48歲男子，上周五搭菲律賓航空PR300航班從菲律賓抵港，沒有病徵，3月3日及3月31日在本港接種兩劑科興疫苗

⚫ #12108：26歲女子，上周五搭菲律賓航空PR300航班從菲律賓抵港，沒有病徵，3月3日及3月31日在本港接種兩劑科興疫苗

石澳29歲女月初在葡萄牙確診

此外，一名4月已打齊兩針復必泰疫苗的29歲女子，6月底離港赴英國、西班牙及葡萄牙，其後於本月19日搭阿聯酋航空EK384航班返港，在機場和檢疫酒店的強制檢測均呈陰性。由於她6月23日在港抽取的血清樣本驗出抗體呈陽性，在完成7日指定酒店檢疫後，上周三(25日)返回石澳石澳村208號居住。不過，她上周五(27日)到社區檢測中心抽取的樣本結果呈陽性，並帶有L452R。中心指，女子本月初出現病徵、曾在葡萄牙確診，當時在當地進行自我隔離，離開葡萄牙前檢測呈陰性，而抵港後一直無病徵，已把個案列作外地確診復陽個案。她潛伏期曾居住的石澳石澳村208號和曾到訪地點，已被納入強制檢測公告。

再有客機被禁來港兩周

菲律賓航空營運由菲律賓馬尼拉抵港的PR300航班，以及土耳其航空營運由土耳其伊斯坦布爾抵港的TK083航班，上周五抵港的客機各有3名乘客經抵港檢測後確診，衞生署遂引用法例第599H章《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》，即日起禁止兩間航空公司營運的客機分別從馬尼拉和伊斯坦布爾着陸香港，直至下月11日。

另一方面，就貨船Asia Energy及Thor Monadic的營運人涉嫌於向衞生署申請自由無疫通行證時提供虛假資料，衞生署表示已就船隻營運人懷疑違反《預防及控制疾病規例》(第599A章)通報警方，調查仍在進行中。

再多1人康復出院

醫院管理局表示，截至今早9時，過去24小時共有1名確診病人出院，她是從土耳其來港的23歲女子(#12047)，本月19日公布確診，本身在印尼已接種兩劑國藥疫苗，至今累計11,783名確診病人康復出院。公立醫院現已啟用562間負壓病房、提供1,021張負壓病床，目前有70名確診病人分別在10間公立醫院和北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，除一名82歲男子(#9907)情況嚴重外，其餘69人情況穩定。

昨晚11地方納強檢公告

食物及衞生局昨晚(28日)公布，有一宗由英國抵港的初步確診個案染有L452R變異病毒株，患者過去21日曾在本港居住和社區活動，故有4個所到之處被納入強制檢測公告。此外，有3個指明地方因兩宗曾居港的海外確診個案而須強制檢測，以及有4個地方因與變種病毒個案相關，再次被納入強制檢測公告。

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政府：不打針日後或禁入部分處所

新冠疫苗接種計劃踏入第185日，負責統籌的公務員事務局長聶德權今早表示，港府現正朝「全民接種」的方向推出政策，不排除個別處所日後只准已完成接種人士進入，並透露之後會針對20至59歲的「工作人口」、學生和長者等3個群組，希望提升他們的接種率。

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