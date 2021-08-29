新書爆料指曾欲與中國開戰 特朗普斥荒謬︰為乜開戰，唔通因為貿易？

對於有新書爆料指美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)，曾在時任總統特朗普任期尾聲，兩度密電中方，保證美方不會主動開戰，又稱會預早通報萬一出現的進攻指示，特朗普周二受訪，斥米利明言願意「事先通水」此行為涉嫌「叛國」，又強調無想過與中國開戰，指米利「作故仔」。

特朗普斥米利涉嫌叛國 兼生安白造

該本新書《危險》(Peril)，是由揭發水門事件的記者伍德沃德(Bob Woodward)及科斯塔(Robert Costa)所著，特朗普向保守派網媒Newsmax表示，「若(書中所說)屬實的話——很難相信米利會致電中方做這些事，願意就(美方)的攻擊提供意見，及提早通知會有進攻——那是叛國。」

特朗普反斥︰有人想為拜登政府處理阿富汗問題 轉移視線

特朗普又稱︰「米利生安白造(Milley made it up)，虛構我想攻擊中國……試想想，我要攻擊中國的話，會出於甚麼原因，除了因為他們搞砸貿易還有甚麼原因？(What's the reason exactly, other than that they screw a certain trade?) 你不會因為這(貿易)而開戰(You don't attack them for that)」，況且他已跟中方達成貿易協議。他聲言，就算很多人對中國處理貿易及新冠肺炎疫情的手法感憤怒，但米利說他想跟中國開戰，是他「聽過最荒謬的事」(most ridiculous thing I've ever heard)，認為該書無非想為現屆拜登政府在阿富汗撤軍問題上的無能，轉移視線。

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