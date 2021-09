新書爆料指曾欲與中國開戰 特朗普斥荒謬︰為乜開戰,唔通因為貿易?

對於有新書爆料指美軍參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley),曾在時任總統特朗普任期尾聲,兩度密電中方,保證美方不會主動開戰,又稱會預早通報萬一出現的進攻指示,特朗普周二受訪,斥米利明言願意「事先通水」此行為涉嫌「叛國」,又強調無想過與中國開戰,指米利「作故仔」。

特朗普斥米利涉嫌叛國 兼生安白造

該本新書《危險》(Peril),是由揭發水門事件的記者伍德沃德(Bob Woodward)及科斯塔(Robert Costa)所著,特朗普向保守派網媒Newsmax表示,「若(書中所說)屬實的話——很難相信米利會致電中方做這些事,願意就(美方)的攻擊提供意見,及提早通知會有進攻——那是叛國。」

特朗普反斥︰有人想為拜登政府處理阿富汗問題 轉移視線

特朗普又稱︰「米利生安白造(Milley made it up),虛構我想攻擊中國……試想想,我要攻擊中國的話,會出於甚麼原因,除了因為他們搞砸貿易還有甚麼原因?(What's the reason exactly, other than that they screw a certain trade?) 你不會因為這(貿易)而開戰(You don't attack them for that)」,況且他已跟中方達成貿易協議。他聲言,就算很多人對中國處理貿易及新冠肺炎疫情的手法感憤怒,但米利說他想跟中國開戰,是他「聽過最荒謬的事」(most ridiculous thing I've ever heard),認為該書無非想為現屆拜登政府在阿富汗撤軍問題上的無能,轉移視線。

