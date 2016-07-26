施政報告｜新教師下學年須考基本法 楊潤雄料不減入職意欲

教育局長楊潤雄今日(8日)公布，公營學校下個學年起新聘教師需要先通過《基本法》考試，否則不可任職。楊潤雄提到，安排只會涵蓋新入職教師，原則上亦只須通過一次，將來需要轉校、轉新崗位都毋須重考，而現有教師暫時亦毋須赴考。他又指，現階段計劃只涵蓋公營學校教師，但不排除將來會擴大至所有老師。另外，楊潤雄透露，將會制定教師專業操守指引供教師參考，認為能以實例形式清楚顯示教育局及社會的要求，亦讓處理專業失德老師有更清晰指引。

楊潤雄解釋，新增考試是考慮到公營學校課程不時會涉獵《基本法》，因此認為教師必須具有一定認識。他說，考試準則將大致上參考現有公務員考試的制度，未來數月將有較具體實際運作及細則推出。他又指，考慮到目前每年舉行兩次公務員《基本法》考試，將會加開考試日期，並會參考教職員聘請周期擬定考試日期。他又指，以往在投考公務員增加《基本法》考試後，都不見得招聘上出現問題，因此相信增加考試不會影響教師入職意欲。

中大學生會解散 楊潤雄籲尊重院校自主

被問到中大學生會解散，楊潤雄表示尊重學生會決定，又謂基於尊重院校自主，呼籲公眾不要干預大學內部事務。他強調，支持校方根據法例賦予權力作出的所有決定，並相信學生會解散後不會對學生服務構成直接影響。

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