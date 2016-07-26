Am730
Am730
Am730
Am730
News
施政報告｜新教師下學年須考基本法　楊潤雄料不減入職意欲
1 小時前
#Hashtags
施政報告教育局楊潤雄基本法中大學生會解散中大學生會
施政報告｜新教師下學年須考基本法　楊潤雄料不減入職意欲
news-images
楊潤雄公布，公營學校下個學年起新聘教師需要先通過《基本法》考試，否則不可任職。(張逸羲攝)

教育局長楊潤雄今日(8日)公布，公營學校下個學年起新聘教師需要先通過《基本法》考試，否則不可任職。楊潤雄提到，安排只會涵蓋新入職教師，原則上亦只須通過一次，將來需要轉校、轉新崗位都毋須重考，而現有教師暫時亦毋須赴考。他又指，現階段計劃只涵蓋公營學校教師，但不排除將來會擴大至所有老師。另外，楊潤雄透露，將會制定教師專業操守指引供教師參考，認為能以實例形式清楚顯示教育局及社會的要求，亦讓處理專業失德老師有更清晰指引。

楊潤雄解釋，新增考試是考慮到公營學校課程不時會涉獵《基本法》，因此認為教師必須具有一定認識。他說，考試準則將大致上參考現有公務員考試的制度，未來數月將有較具體實際運作及細則推出。他又指，考慮到目前每年舉行兩次公務員《基本法》考試，將會加開考試日期，並會參考教職員聘請周期擬定考試日期。他又指，以往在投考公務員增加《基本法》考試後，都不見得招聘上出現問題，因此相信增加考試不會影響教師入職意欲。

中大學生會解散　楊潤雄籲尊重院校自主

被問到中大學生會解散，楊潤雄表示尊重學生會決定，又謂基於尊重院校自主，呼籲公眾不要干預大學內部事務。他強調，支持校方根據法例賦予權力作出的所有決定，並相信學生會解散後不會對學生服務構成直接影響。

相關新聞：

施政報告｜土地短缺最新估算達3000公頃　發展局擬明年修例精簡審批

施政報告｜北部都會區未有開支估算　黃偉綸：屬常規做法

施政報告懶人包｜北部都會區成發展焦點　政府架構擬重組

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/施政報告｜新教師下學年須考基本法　楊潤雄料不減入職意欲-287967
#Hashtags
施政報告教育局楊潤雄基本法中大學生會解散中大學生會
Am730

施政報告｜擬研規管假新聞　徐英偉拒評區議員薪津疑雲

天氣｜天文台改發紅雨　三號強風信號今午至晚間維持

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
施政報告｜擬研規管假新聞　徐英偉拒評區議員薪津疑雲
Am730
Am730
天氣｜天文台改發紅雨　三號強風信號今午至晚間維持
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多