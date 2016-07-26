施政報告｜修訂版權條例下月展開諮詢 邱騰華：將羅列具體豁免行為

新一份《施政報告》提及，計劃重啟2016年未能獲立法會通過、俗稱「網絡23條」的《版權條例》修訂工作。商務及經濟發展局長邱騰華透露，公眾諮詢將於下月展開，修例將會以《2014年版權(修訂)條例草案》作起點，而諮詢文件將羅列具體豁免行為，例如二次創作、戲仿等，讓公眾發表意見。他強調，修例將平衡創作自由和版權保護，並期望今次社會聲音不會「各走極端」、「兩者不能兼容」。

邱騰華出席《施政報告》相關政策記者會時，主動提到政府將重啟修訂版權條例工作，並強調有關條例早於10年前已「必須更新」，加上近年科技改變、國際間侵權情況愈來愈熾熱，認為現行法例不足以保障版權持有人的利益。他續指，在目前行政立法關係改善，立法會有空間和能力進行修例相關工作。

被問到修例會否侵害創作自由，邱騰華強調將會平衡版權保護及創作自由，而過去兩次提出修例，法案委員會均就部分修例方向達成共識，但最終未能通過很「可惜」，並形容今次修例不會像「鐵板一塊」般只考慮一種方案。

延長會議展覽業資助計劃半年

邱騰華同時宣布，政府將延長會議展覽業資助計劃有效期六個月，至明年12月31日，凡於2015年至2021年間最少5年於會展或亞博舉辦展覽，有關私人主辦機構均可於今年11月30日或以前，透過場地管理公司向政府申請一筆過即時支援款項，金額為有關展覽每年平均場租的20%，以100萬元為限。

政府推出總額達10.7億元的會議展覽業資助計劃，截至今年9月30日共資助63個展覽，涉及資助額共約1億4,045萬元。政府會審視支援合資格活動的撥款運用情況，在有需要時考慮調整在是次延長期內舉辦的會展活動的資助水平，並會適時公布詳情。

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