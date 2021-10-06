旅遊就在香港｜剪紙攝影跨界跨地域合作 維港「金像女神入樽」 港島大廈演奏交響樂

藝術不止沒有地域彊界，更能誇界聯乘，例如當剪紙遇上攝影，即有獨特玩味，例如在星光大道的金像獎女神變成在維港海旁入樽、指揮家指揮港島建築演奏交響樂等有趣攝影或影片。

融合維港景色

旅發局邀請到Hong Kong Super Fans之一、英國人氣剪紙達人兼攝影師Rich McCor(又名Paperboyo)，與本港攝影師Timmy Lo合作，把兩項藝術融合起來，透過剪紙巧妙地融合維港景色，創作出新穎獨特的藝術作品。

港英藝術家跨界跨地域合作

合作先由身處香港的Timmy拍下照片，再交予在英國的Paperboyo將黑色色紙剪出的籃球框架，放在國際金融中心上，成就一幅「金像獎女神在維港海旁入樽」的有趣相片。之後兩位藝術家又想到，以指揮家的剪紙圖案，搭配港島建築群上的燈光效果，旅發局再邀請香港管弦樂團配上著名交響曲，製作成一場視聽娛樂兼備的維港交響樂表演。

旅遊就在香港｜剪紙攝影誇界誇地域合作 維港「金像女神入樽」 港島大廈演奏交響樂