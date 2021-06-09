旅遊氣泡｜南韓旅遊氣泡將只准完成接種人士出境旅遊

南韓公布「旅遊氣泡」計劃，初期只許完成疫苗接種的人跟團出境旅遊。

南韓過去一日新增602宗新型肺炎確診病例，時隔4天再次增至600宗以上，累計確診個案逾14.5萬宗，新增2名患者死亡，累計1,977人死亡。新增確診個案中，大部分是社區感染，超過六成來自首都圈。《韓聯社》報道，由於全國各地的擴散趨勢和海外變種病毒持續擴散，感染規模有可能進一步擴大。

南韓：與新加坡台灣泰國關島及塞班島協商

南韓「旅遊氣泡」計劃最快下月啟動，當局指，在運作初期，只允許完成疫苗接種的人跟團出境旅遊，並限制航班數目，初步預計每星期一至兩班，亦限制跟團人數，以六成飛機入座率計，每架機的團員人數限制在200人以下水平，並只限來往仁川機場。旅客在出境前要完成疫苗接種，取得接種證明，並需要出示3日內的陰性檢測報告。

南韓政府表示，初步與新加坡、台灣、泰國、關島及塞班島等防疫情況良好的地方溝通，部分協商已取得一定進展，當局將加快與相關地方簽署旅遊氣泡協定。

總理金富謙表示，跨境流動長期受限制，對航空及旅遊業造成嚴重打擊，不少國民希望恢復出境遊，認為啟動「旅遊氣泡」，將成為恢復日常生活的訊號。