暴雨成災 全省69死5失蹤 河南衛輝水位不退反漲

河南暴雨成災，本月16日至昨中午12時，全省1,290.74萬人受災，69人死亡、5人失蹤，逾240萬人疏散、安置，15.4萬間房屋倒塌或嚴重損毀，97.21萬公頃農作物受災。省內多處仍然水浸，重災區新鄉市轄下衛輝市被洪水圍困6日，水位不退反漲，最深達兩、三米，衝鋒舟、橡皮艇、大貨車、挖泥機等持續轉移被困民眾。



內地傳媒報道，平排流經新鄉、衛輝一帶的共產主義渠及衛河，上周三、四接連決堤，至昨凌晨才完全封堵決口，而水浸嚴重的新鄉要排走積水，必須經衛河、共渠往下游衛輝洩洪，結果即使衛輝已於上周六放晴，但全市水位不退反漲，不少疏散過並已回家的民眾再次疏散。

另一邊廂，鄭州地鐵水浸現場持續抽水、搜索，前日凌晨再於地鐵隧道內發現一具遺體，經認屍後確認死者為失蹤乘客鄒德強，事故遇難數字增至14人。鄭州京廣快速路隧道的3段隧道則拖出247輛汽車，官方指現場共發現6具遺體。

發改委：遇暴雨要及時封隧道

國家發改委昨發出「關於加強城市重要基礎設施安全防護工作的緊急通知」，要求各省區市堅持「寧可十防九空，不可失防萬一」原則，按最嚴酷的極端天氣情況完善應急方案，建立第一時間響應機制，一旦出現極端天氣等非常情況，要堅決即時啟動最高等級響應，停學、停工、停業、停運，及時封閉易積水的隧道、涵洞等。通知又要求各省區市立即全面檢查災害隱患，包括鐵路、公路、道路的隧道、涵洞，以及公共設施的地下空間等。