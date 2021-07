書展2021|城大校長郭位新書談高等教育怎麼辦

香港城市大學校長郭位教授於今年書展發佈新書《Soulware: The American Way in China's Higher Education》(Wiley, New Jersey, May 2019),大談對高等教育發展的看法。上周末,他於書展會場以「高等教育怎麼辦?」為題進行演講。

郭位在逾百人出席的講座中,解釋高教國際化、教研合一、政(治)教(育)分離、品質與評鑑、創意創新等五個書中揭櫫的專題,並分析「心件」的內含。他解釋,「心件」(soulware)的核心是執政者的見解、社會的進取心、教育工作者的心態。

郭位強調,一流大學專注教研,為鞏固教育和研究的卓越地位,推動多元文化、和而不同,本着相互尊重的精神,維護學術自主,支持師生理性討論及表達意見。在對談中,郭位亦指出高等教育的缺失及改進之道,並以「心件不倚 心病難醫 井底之蛙 難語國際」作結。