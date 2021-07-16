Am730
Am730
Am730
Am730
News
書展2021｜城大校長郭位新書談高等教育怎麼辦
32 分前
#Hashtags
書展2021城大郭位
書展2021｜城大校長郭位新書談高等教育怎麼辦
news-images
郭位校長新書談高等教育怎麼辦 (資料圖片)

香港城市大學校長郭位教授於今年書展發佈新書《Soulware: The American Way in China's Higher Education》(Wiley, New Jersey, May 2019)，大談對高等教育發展的看法。上周末，他於書展會場以「高等教育怎麼辦？」為題進行演講。

郭位在逾百人出席的講座中，解釋高教國際化、教研合一、政(治)教(育)分離、品質與評鑑、創意創新等五個書中揭櫫的專題，並分析「心件」的內含。他解釋，「心件」(soulware)的核心是執政者的見解、社會的進取心、教育工作者的心態。

郭位強調，一流大學專注教研，為鞏固教育和研究的卓越地位，推動多元文化、和而不同，本着相互尊重的精神，維護學術自主，支持師生理性討論及表達意見。在對談中，郭位亦指出高等教育的缺失及改進之道，並以「心件不倚　心病難醫　井底之蛙　難語國際」作結。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/書展2021｜郭位校長新書談高等教育怎麼辦-276661
#Hashtags
書展2021城大郭位
Am730

有片｜南韓「無十指攀山家」金洪彬完成征服14座高峰壯舉 墜冰隙失蹤

唐英傑案｜控辯完成結案陳詞　押至下周二裁決

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
有片｜南韓「無十指攀山家」金洪彬完成征服14座高峰壯舉 墜冰隙失蹤
Am730
Am730
唐英傑案｜控辯完成結案陳詞　押至下周二裁決
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多