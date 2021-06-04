月中增兩檢疫酒店 中大籲多重誘因推接種率

本港昨新增的唯一新冠肺炎確診是輸入個案，連續41日沒新感染源頭未明個案，港府昨宣布下一輪增加兩間指定檢疫酒店，合共可提供約9,000至1.1萬間房間。此外，中文大學在各種鼓勵接種新冠疫苗政策或活動推出前進行的調查發現，約四分一未接種疫苗的受訪者，打算在未來半年內打針，團隊相信各種誘因都有效，但建議可用多重誘因提升接種率。

唯一新增確診是周日(5月30日)印度抵港的37歲外傭(#11850)，檢疫期間確診、沒有病徵，另昨有少於5宗初步確診。本港連續41日沒有新感染的源頭未明個案，港府為應付檢疫酒店需求增加，決定本月20日起，加入香港銅鑼灣皇冠假日酒店和尖沙咀香港喜來登酒店，屆時可提供約9,000間房間，連同備用房間可高達1.1萬間。

本港昨日有2.37萬人接種第一針，累計144萬人已打最少一針。中大醫學院4月下旬至上月初訪問1,200名成年港人，有76%人報稱尚未接種，涉及因聽到打針後死亡和有有嚴重副作用的病例、對政府建議沒有信心和希望等更好疫苗等原因，而當中的25%人擬半年內接種。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘說，港府發布的資訊混亂，或令市民認為接種會致命或有嚴重副作用等，認為因誤解而拒接種十分可惜，又直言未知港府會否引入新一代疫苗，等待更好的疫苗才接種乃不切實際。對於有市民不信任政府，他稱不應將此與健康和公共衛生捆綁。團隊又指，結果顯示單一誘因對提升接種率無顯著影響力，促政府多管齊下、推出多重誘因，否則接種率最終或不足三成。

當局日前開始不再公布所有打針後的死亡個案，陳基湘認為做法合適，因即使調查後發現病例與打針無關，印象卻仍留在市民心中，惟建議應由醫生解釋有關資訊等。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良對安排感莫名其妙，認為政府應盡量將數據透明化及科學化，又指接種人口應盡量提高至500萬至600萬人。