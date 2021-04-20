有片｜俄國野生老鼠尾巴詭異打死結 原來是不祥預兆

俄羅斯西南部斯塔夫羅波爾地區(Stavropol Territory)網民Alibulat Rasulov拍下詭異一幕，從他上傳社交網的片段可見，他從一處水淹西瓜田的一棵植物解下一堆東西，細看原來是5隻野生老鼠的尾巴纏在一起，繫在植物上，Rasulov把老鼠群解下，再放在地上，只見5隻老鼠的尾巴像打了死結那樣，纏得緊緊的，5鼠朝不同方向各自奔逃、不停拉扯，Rasulov不時又拿起「老鼠死結」，令人看得毛管直豎。

排除是人為惡作劇，為何野生老鼠會這樣？英國《太陽報》報道，根據西方民間傳說，這叫「老鼠王現象」(rat king phenomenon)，是不祥預兆，預言可能發生瘟疫或飢荒，而這現象在德國很常見。

從科學角度推斷，因為老鼠很常在黏黏稠稠的環境裡活動，這樣成群活動，鼠與鼠間頻密接觸，尾巴便易纏在一起，甚至打結。此外，老鼠身上的毛若糾結，亦容易導致牠們互相纏著。若一直解不開，糾纏一起的老鼠便會活活餓死。

新西蘭Otago自然科學博物館館長Emma Burns解釋，「老鼠王」屬自然現象，因為部分老鼠的尾巴有自然的「收緊」反射動作，可能令牠們互相纏在一起，而松鼠也有這樣的情況。