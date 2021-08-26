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有片｜俄5歲女將蛇纏頸拍照突被咬 動物專家解構被襲原因
45 分前
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野生動物蛇類紅咀蛇
有片｜俄5歲女將蛇纏頸拍照突被咬 動物專家解構被襲原因

驚嚇！俄羅斯葉卡捷琳堡(Yekaterinburg) 5歲女童維多利亞(Viktoria)在當地一個寵物公園參觀遊玩時，讓一條原產東非的紅咀蛇(rufous beaked snake)纏在頸上拍照，詎料該蛇突然咬她一口，她即時嚇到彈起，用手摸摸被咬的右邊面頰。雖然蛇無毒，但為安全起見，父母仍將維多利亞送院檢查。

動物園「補鑊」

父親說，要求園方出示證據證明那條蛇無毒、是安全。園方表示，他們按照法例讓遊客接觸蛇類，這是首次發生遊客被蛇咬事件，會停止這項活動，以免同類事件再發生。

動物專家解釋蛇類習性

為何女童會突然被蛇咬？據稱，女童與該紅咀蛇互動前吃過雞肉，也曾跟動物園裡的雞隻玩。動物專家Ekaterina Uvarova解釋：「蛇對氣味很敏感，如果牠(紅咀蛇)肚餓，女童又發出像雞隻等獵物的氣味，這就可能刺激牠，咬女童一口。」

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工作人員先把蛇放在女童頸上。(互聯網)
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女童讓蛇纏頸拍照，顯得有些惶恐不安。(互聯網)
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蛇突然一咬，女童嚇親。(互聯網)
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工作人員將蛇扯走。(互聯網)
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女童面頰被咬傷。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/有片｜俄5歲女將蛇纏頸拍照突被咬-動物專家解構被襲原因-282744
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