有片｜海獅上船避殺人鯨獵食 女船長氹4分鐘氹佢離開：現實就係咁！

救定唔救？點樣救？加拿大一名女船長周日在TikTok上傳影片引發網民爭議，影片在加拿大太平洋沿岸的溫哥華島拍攝，一隻海獅跳上船，逃避一群殺人鯨捕獵。

女船長不知所措

片中，女船長一見海獅便驚起來，自言自語：「不、不、不、不，你看到甚麼走上我的船嗎？」海獅望著她，她又來回拍攝船邊情況，只見最少3條巨型殺人鯨游來游去。女船長不停對海獅說「走吧、走吧」，「回到水裡吧」，又聲音顫抖地說，「天啊！我不知道應該怎樣處理」，一時又對海獅說：「我知道你是大餐了，honey。世界就是這樣運作的。」經過近4分鐘「苦勸」，海獅最後望了望女船長，便跳回海中。

網民反應兩極

影片引起熱議，不久即刪除，網民反應兩極，有人質疑女船長為何見死不救，稱「如果是我，就會同鯨魚決鬥，去救那海獅」。也有人對此不太認同，留言稱「不好意思，食物鏈擾亂我之前，我不會擾亂食物鏈」。

對於有網民質疑女船長在殺人鯨包圍下為何不載著海獅離開，女船長回應稱：「不能，你能想像到一開船，引擎的螺旋槳就可能擊中僅餘250條殺人鯨其中之一，相比之下卻有200萬隻海獅？」有網民認為，「其實她不需要做任何事，海獅會安全，鯨魚也不會撞翻她的船，如果她一開船，鯨魚便會自然離開。

有人反駁稱，「不知道那些殺人鯨有多飢餓，牠們可以把船撞翻……很嚇人」。英國《每日郵報》指，去年西班牙沿岸便有一群殺人鯨「故意」撞擊小船的舵導致翻船，令33名船員受驚。

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