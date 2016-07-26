期待落空 限玩令下首個周末 《王者榮耀》伺服器崩潰

內地為防未成年人沉迷網絡遊戲而出台「限玩令」後首個周六，日均活躍玩家過億的「國民手遊」、騰訊《王者榮耀》，其伺服器竟在萬千未成年人最期待的「周末准玩一小時」期間崩潰，引來無數吐槽，其中有未成年玩家大呼，「真無語，我星期五在學校玩不了，星期天回學校，就星期六能玩，系統還崩了」。還有「躺著也中槍」的成年玩家表示，「我不懂，我都成年了，怎麼把我強制下線了？」



國家新聞出版署上周一發布防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知，要求網遊企業只可在周五、六、日及法定假期每晚8至9時，向未成年人提供網遊服務，並要嚴格落實實名註冊和登陸。騰訊翌日宣布遵從，同時限制未成年用戶每次及每月課金上限，甚至將不需連接網絡的單機模式暫時關閉。



玩家怨實際只能玩50分鐘

在上周五、即限玩令下首個周五，《王者榮耀》並無異狀，但在上周六晚8時許，陸續有玩家在《王者榮耀》微博留言，稱無法進入排位賽或巔峰賽，或遊戲畫面出現「轉圈圈」，卡著無法繼續玩，疾呼「伺服器崩了快修修吧」、「無語了，我二十幾了，正玩匹配(對戰)呢，顯示遊戲已結束，被強制退出了」。有網民就估計，「大量小學生在這一時間段湧入，所以伺服器撐不住」。對於伺服器崩潰疑雲，《王者榮耀》微博前晚9時許發文，稱是排位賽和巔峰賽部分玩家進入時系統異常，問題已處理好並逐步恢復，所有玩家將獲補償。

還有未成年玩家抱怨，指「8:30過後的半個小時不讓組隊 ，8:50過後不讓登陸，總共不知道能打幾把遊戲」。至昨晚更有未成年玩家批評，「9點前5分鐘，我還正在打遊戲直接給我強制下線」、「不是9點結束麼？8點57直接自己退出去了，你至少等人遊戲打完吧？」



小學生為破解限制被騙過千元

另一邊廂，不少未成年人為多玩一會網遊而墮入騙局，最新一宗發生在江蘇太倉市。當地一名姓賀小學男生近日見遊戲內有玩家聲稱能解除未成年人遊戲限制，遂聯絡該玩家，然後聽信對方所稱「必須提供父母微信帳號和密碼」，將母親的相關資料傳給對方。結果賀母微信中的100元被轉走，騙徒還冒充賀母，問賀母的親朋好友借1,150元。賀母知悉後，帶兒子一同去派出所報警。