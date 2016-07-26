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東京奧運︱日皇開幕宣言或避表態支持　松下NTT高層拒出席開幕禮
2 小時前
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東京奧運︱日皇開幕宣言或避表態支持　松下NTT高層拒出席開幕禮
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東京國立運動場將會舉行奧運開幕禮。(路透社)

東京奧運開幕典禮將於周五(23日)舉行，日本宮內廳今日(20日)公布，日本德仁天皇將會出席在東京新國立運動場舉行的開幕禮，並會宣讀開幕宣言，但或會迴避表態支持奧運會如期舉行。另外，繼豐田汽車社長豐田章男表明不會出席開幕禮後，東京奧運其他贊助商，包括松下電器(Panasonic)及日本電信電話(NTT)亦表示，公司高層不會出席開幕禮。

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日本宮內廳今日公布，德仁天皇將會於周四(22日)與國際奧委會主席巴赫會面，周五(23日)再與抵達日本的各國元首見面，之後就會轉到國立運動場出席東京奧運的開幕禮。不過，由於日本國內對於奧運應否如期舉行仍有爭議，據報因擔心若說出「祝賀奧林匹克」會被視為支持奧運如期舉行，故此德仁天皇的講辭仍有可能作出調整。

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日皇德仁將出席東京奧運開幕禮，但會避免表態支持。(美聯社)

兩國內主要贊助商齊缺席

至於豐田汽車昨日表示會抽起原定在日本國內播放的奧運廣告，並公布社長豐田章男不會出席開幕禮。同樣作為東京奧運主要贊助商之一的松下電器則指，社長楠見雄規亦將不會出席開幕禮，但公司個別高層可能會因為業務原因而到達會場。松下會長津賀一宏本身亦是東京奧組委副會長，故仍有可能會出席。豐田及松下是東京奧運全球合作夥伴，屬最高級別的贊助商。至於另一日本贊助商NTT早前亦表示，該公司的高層不會出席開幕禮，但為奧運準備的廣告仍會播出。

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擔任東京奧運開幕禮作曲小山田圭吾請辭。(美聯社)

開幕禮作曲家小山田圭吾請辭

另外，原本擔任開幕禮作曲的小山田圭吾，因為被指在學生時代曾欺凌同學，被外界要求辭職。奧組委昨日已公布小山田的請辭，並指奧委會認同小山田的行為不可以接受，但小山田已就事件作出道歉，惟希望小山田可以在僅餘的時間內留在團隊協助。不過，因為小山田去意已決，故組委會仍讓其請辭。日本內閣官房長官加藤勝信表示，希望奧組委仍可為開幕禮做好準備。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/東京奧運︱日皇開幕宣言或避表態支持　松下ntt高層拒出席開幕禮-276635
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