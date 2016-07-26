東京奧運｜港兩代金牌得主對談 李麗珊訪張家朗：等咗廿多年搵人接我金牌

「香港劍神」張家朗昨晚(26日)殺入東京奧運男子花劍個人賽決賽，力挫衞冕金牌得主加羅素，勇奪港隊今屆首面金牌，是繼「風之后」李麗珊於1996年阿特蘭大奧運為港摘金後成功為港贏得歷史上奧運第二金。有電視台安排李麗珊視像訪問張家朗，兩代金牌得主對談，李麗珊表示，「等咗廿多年，搵人可以接到我個金牌，終於喺你手上！」

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感激父母支持自己中四休學轉做全職運動員

而24歲的張家朗就直率回應當年李麗珊贏得金牌時，自己仍未出世，事隔多年後的今天，他指「攞到金牌好開心」。李麗珊分享自己當年在頒獎台上第一時間想多謝舅父，張家朗亦指自己也最想多謝家人及教練，感激父母支持自己中四休學轉做全職運動員，明白這對家長而言是有點冒險的選擇。李麗珊指自己作為母親明白這感受，又指相信張家朗會有好將來，因為他已為香港創造奇蹟。

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奪金對港意義 張家朗：證明香港仍然係得嘅！

李麗珊指自己贏得金牌時正值香港回歸，當時社會氣氛「麻麻」，現時就正面對新冠疫情，問張家朗認為今次的金牌對香港有甚麼意義，張家朗就回應指：「可以證明香港仍然係得嘅！唔好成日諗住只係一個小城市，一定比唔上其他國家，唔好放棄，其實只要盡力、努力都一定可以做到！」李麗珊又大讚張家朗很冷靜，問他「點解你可以咁冷靜嘅？」張家朗則笑言：「其實我係怕醜啫。」