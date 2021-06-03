東京奧運｜奧組委主席橋本聖子：東奧不會停辦或再延期 但可能閉門作賽

日本的新冠肺炎疫情仍熾熱，近日多家媒體的民調均顯示，輿論壓倒性認為將於7月23日舉行的東京奧運應停辦或再延期，僅少數人贊成如期舉行。周四是東奧開幕倒數50日，東京奧運籌備委員會主席橋本聖子受訪強調，東奧不會停辦或再延期，若期間爆疫，可能隨時改為閉門作賽。

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橋本聖子周三接受體育報章《日刊SPORTS》專訪稱，隨著日本疫苗接種率逐漸提升，民意已在改變，加上國際奧委會(IOC)敦促各國為奧運代表團接種疫苗，屆時選手村將有8成入住者完成接種，東京奧組委也加強說明檢測次數以及代表團採「氣泡」入境形式等防疫措施，相信能獲得民眾理解。

「不能再延期而製造更多困擾」

被問東奧是否會停辦，橋本回答「不會」；對於會否再延期，橋本回應稱「沒辦法再延期」。她指，若再延期一年，比賽場地已被其他活動預約、也沒辦法準備選手村，而且單是為了把原定去年的奧運延至今年，更改場地預約就已非常困難，不能再延期而造成更多困擾，「已沒辦法再延期」。

橋本表示，若各國疫情嚴峻，幾乎多數國家都無法派代表團來參賽，東奧也將無法舉辦，但若沒此情況，東奧就不會停辦。

若東奧即將開幕前或比賽期間突然爆發疫情、確診人數大增，橋本表示，有可能臨時改為無觀眾下閉門作賽，若容許觀眾入場，屆時有觀眾如果違反防疫規定，會將其請出場，問題是場外該如何維持秩序，奧組委將與東京都政府一起研議。

東奧倒數50日，橋本表示，奧組委將致力做好萬全的體制，讓全世界的選手安心來到日本、日本選手也能安心準備賽事。

日本今年3月與國際奧委會決定，東奧不招待海外觀眾，並為已購入場券人士安排退款。