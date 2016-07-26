林鄭月娥：香港經濟受政治影響以致未能「近水樓台」

行政長官林鄭月娥透過視像，為復旦大學一個經濟論壇致辭，她認為香港至今仍在討論如何融入國家發展大局，是因為經濟發展受政治影響。

林鄭月娥指，香港經濟發展不是一個經濟問題，而是一個政治問題，泛政治化這現象不認真處理，反中亂港、抗拒內地的勢力不遏制，甚至出現鼓吹港獨、勾結外部勢力危害國家安全，或通過選舉進入特區政治體制，企圖顛覆國家政權的行為等，希望搭上國家高速發展的快車，融入國家發展大局，恐怕只是空中樓閣，結果香港並沒有「近水樓台先得月」境況。

港府已提交文件配合國家經濟金融發展

林鄭月娥指出，中央在「十四五」規劃中一如既往支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，包括強化全球離岸人民幣業務樞紐功能、國際資產管理中心及風險管理中心功能，以及深化並擴大內地與香港金融市場互聯互通。香港的財金部門已和各監管當局和市場發展機構成立聯合工作小組，研究香港如何配合國家的經濟及金融發展和國際投資者的需求，以制訂發展藍圖目標和政策措施，她早前也向中央提交了一份相關的政策文件。

林鄭月娥認為，儘管過去兩年困難重重，香港的根本優勢沒有動搖，港元匯率穩定，股票市場暢旺，她認為都是受惠於兩地金融互聯互通等，加上國家支持香港創科發展，她說，相信香港能從外循環及內循環貢獻國家所需，發揮香港所長。