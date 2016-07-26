林鄭：過去3個月立法機關令人欣慰 年內通過法案廿來最有成效

特首林鄭月娥出席立法會答問會，她說過去3個月，行政機關和立法機關在互相配合及互相制衡的前題下，在立法工作上取得令人欣慰的成效，指立法會以嚴謹及付責任的態度通過完善選舉條例草案，令在非常緊湊時間表下進行的3場選舉可以順利展開，她讚揚在2020至2021立法年度，立法會通過共45條法案，是過去20年來最繁忙和最有成效的一年。

林鄭月娥續指，當社會回復平穩，國家安全和政治安全獲得保障後，特區政府會加大決心解決社會問題，尤其處理家庭置業難的問題，強調未來一年會從5方面處理本港房屋土地供應問題，包括努力加強高層督導，不容許「政出多門」；積極推展交椅洲人工島及新界北的研究和規劃，確保10年後土地供應充足；更進取採納基建先行及創造容量原則，加快新策略鐵路及道路網絡發展；簡化發展流程提升發展局項目促進辦事處協調各部門加快審批私人發展項目效能；檢視可提升市區重建的方法，處理樓宇老化及安全衛生問題。