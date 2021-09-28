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水警殉職｜兩消防員涉網上嘲諷被投訴　消防處：正展開調查
1 小時前
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水警殉職｜兩消防員涉網上嘲諷被投訴　消防處：正展開調查
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兩消防員涉網上嘲諷殉職水警被投訴。(資料圖片)

水警高級督察林婉儀日前執勤期間墮海殉職，有市民去信消防處長投訴，指稱兩名消防員涉於社交平台「嘲諷」殉職水警，並要求處方嚴肅調查及採取紀律處分。消防處回覆傳媒查詢指，正就有關網上言論展開調查。

投訴信提到，兩名消防員的姓名，分別駐守牛池灣消防局及寶馬山消防局，並指控兩人於網上發布「輕蔑、冷酷及無情」(scornful, callous and hearless)的言論，包括「開香檳慶祝」、「算唔算自作孽」、「識食『海底撈』」等，並著該兩名消防員想象「淘大迷你倉火警」再度發生會有何感受。

消防處：如涉違規將嚴肅跟進

消防處發言人表示，正就有關的網上言論展開調查，並重申一向非常注重屬員的行為和紀律，亦備有「使用社交媒體網絡的指引」供屬員遵守，如發現涉及違規或違法行為，處方定必根據既定機制嚴肅跟進。

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有市民去信消防處長投訴。(資料圖片)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/水警殉職｜兩消防員涉網上嘲諷被投訴　消防處：正展開調查-286734
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