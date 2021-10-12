水警殉職｜公安拘兩內地漢 涉駕大飛走私凍肉撞翻水警艇

水警高級督察林婉儀上月底在反走私行動期間墮海殉職，警方昨指，聯同內地執法部門調查後，公安日前於內地拘捕2名內地男子，為跨境海上走私集團成員，涉嫌當日高速駕駛走私快艇，並蓄意撞向水警小艇，導致意外。警方指案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

廣州市公安局經深入調查後，鎖定兩名疑犯包括31歲和35歲均為姓鄧男子、廣州人，相信涉及香港水警巡邏艇被撞案件有關。

香港警方有組織罪案及三合會調查科警司何振東指，事發於上月25日早上近9時，兩艘水警快艇在機場以西海域一帶調查，發現一艘裝有6個舷外引擎的快艇，以時速40至50海里駛向香港水域，遂響起警號並在該艘快艇一前一後展開追截。

詎料駛至距離本港300至500米內地水域時，該艘快艇突然90度改變航道撞向截擊艇，並隨即向內地方向逃走。艇上4名水警墮海，包括林婉儀，經法醫檢驗確定她遇溺致死，其餘3人獲救。

何振東指，被撞水警小艇嚴重損毀，右後舷機被撞穿窿，欄杆損壞，左下船底亦有大面積被撞傷。

未決定是否引渡兩疑犯回港受審

2名內地疑犯為大型跨境海上走私集團成員，案發時正走私凍肉，貨物量以噸計。公安另於內地拘捕10多名集團成員，警方亦在港拘捕35名男成員，全部有黑社會背景；至於集團實際規模，何稱不便透露。

至於2名疑犯會否移送香港受審，何振東說，碰撞地點屬於內地水域，越過香港邊界約300至500米，後續司法處理將按既定機制及相關法律，將與保安局及律政司商討後再進行，暫時未有決定。

水警殉職｜公安拘兩內地漢 涉駕大飛走私凍肉撞翻水警艇