汽車分銷商前僱員涉詐騙保用索償10萬元 獲准保釋周五粉裁答辯

一名汽車分銷商前助理技術經理，涉嫌詐騙一間汽車製造商維修保用索償共約10萬元，遭廉政公署落案起訴兩項串謀詐騙罪名，獲廉署准予保釋，待周五(8日)在粉嶺裁判法院答辯

被告梁柏康51歲，為合德汽車有限公司前助理技術經理，合德汽車在1970年至2019年期間是德國汽車製造商MAN Truck & Bus SE產品的香港獨家分銷商，並為所售車輛底盤提供兩年保用服務。如合德汽車為享有保用服務的顧客進行維修，則會向MAN Truck & Bus遞交保用索償申請。被告於案發時是合德汽車技術小組的助理技術經理，負責協助顧客啟用保用服務。他涉嫌於2017年5月1日至2018年1月30日期間，分別與下屬，包括1名見習技術員及1名技術主任，串謀詐騙MAN Truck & Bus，在18宗車輛維修保用索償申請中，不誠實和虛假地報稱該等車輛具有效保用服務，導致和誘使MAN Truck & Bus就該等索償申請支付共約10萬元。