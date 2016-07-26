河南雨災增至73死 氣象局：下月再有極端降雨

河南超強暴雨截至昨午12時已致1,366.43萬人受災，73人遇難，逾147萬人轉移安置，5.5萬間房屋倒塌、72.9萬間房屋損毀，102.14萬公頃農作物受災，直接經濟損失885.34億元(人民幣，下同)。中國氣象局指，河南雨災的大背景是全球氣候變暖，預計下月內地整體氣候仍然較差，京津冀、黑龍江等北方及東北省市更可能有極端強降雨，防汛抗洪形勢嚴峻複雜。



河南重災區新鄉衛輝市昨仍然水浸，當局加緊抽走路面積水，並繼續轉移被困民眾。國務院新聞辦公室則舉行防汛救災工作情況記者會，席間國家防汛抗旱總指揮部指，今年以來，內地洪澇災害受災人次達3,481萬，死亡失蹤146人，倒塌房屋7.2萬間，直接經濟損失1,230億元，與近5年同期平均值相比，分別下降34%、64%、45%及22%。不過，本月17日起，河南、山西、內蒙古等21省區市就有1,540萬人受災、96人死亡失蹤，其中河南災情特別嚴重。

中國氣象局解釋，河南極端暴雨的大背景是全球暖化，氣象上則因副熱帶高壓南側偏東氣流及早前颱風「煙花」外圍環流影響，水氣持續輸送往中國內陸，加上低壓天氣系統滯留黃淮地區，以及河南太行山區、伏牛山區的特殊地形，河南雨勢強勁。

氣象局預計，受煙花殘餘環流影響，河南濮陽和商丘、江蘇、安徽北部、山東、京津冀東部、內蒙古東北、東北地區西部等地，直到本周六仍有暴雨或大暴雨，局部地區特大暴雨；下個月全國氣候較差，除了南北各有一條雨帶，還將有2至3個颱風登陸或顯著影響華南及東南沿岸。



外媒採訪受阻 記協指官方鼓動

另一邊廂，英國廣播公司(BBC)、德國之聲及半島電視台等外媒記者，在河南鄭州採訪水災期間遭身份不明人士圍堵、騷擾、謾罵，甚至收到死亡恐嚇，據報事件起因是BBC記者指鄭州地鐵水浸列車乘客被扔在月台上等死，民眾自發去與外媒理論。駐華外國記者協會昨發聲明，對事件表達嚴重關切，呼籲中國政府實踐允許外國記者在華不受限制採訪的承諾，並保護記者安全。聲明提到，這種對外媒的敵意，是受到有民族主義傾向的中國官員和官方機構直接鼓動。

內地官媒《環球時報》隨即反駁，並無任何外國記者遭受暴力攻擊，但西方媒體卻上綱上線炒作成大事件，「進一步印證了中國公眾對西方媒體製造涉華虛假報道的強烈不滿是有根據的」。《環時》又指，河南共青團微博以詼諧口吻呼籲網民記錄BBC記者在河南的表現，很少有人會看成「官方號召」。