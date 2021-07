泳賽破戒 國際奧委會網開一面 得獎選手可除口罩拍照30秒

為了防疫,今屆奧運選手在場館內必須戴上口罩,但在上周五晚的東京奧運開幕禮上,吉爾吉斯和塔吉克代表隊進場時,成為全場「異類」──大部分人都無戴口罩。到了昨日的游泳比賽,贏得獎牌的選手紛紛「破戒」,在頒獎台上除下口罩拍照。國際奧委會發言人稱,運動員在所有東奧場館「非最好戴口罩,而是必須」(It's not a nice to have. It's a must to have),但在新措施下,得獎選手可在保持社交距離下,除口罩拍照30秒。



美國27歲名將卡利斯(Chase Kalisz)昨日早上在男子400米個人混合泳中奪得金牌,他戴上獎牌奏國歌時也有戴口罩,但之後拍照就除下,其隊友、奪銀牌的利特蘭和奪銅牌的澳洲泳手史密夫,站在其身旁也脫下口罩。之後澳洲隊在女子4x100米自由泳接力賽奪金牌,加拿大和美國分別奪銀牌和銅牌,全部12名泳手也在拍照時無戴口罩。日本「女飛魚」大橋悠依奪得女子400米個人混合泳金牌後也除罩拍照。

再多兩名運動員染疫 首有選手賽後確診

國際奧委會發言人亞當斯稱,不會放寬戴口罩措施,促請所有人遵從,「這對奧運、對所有參與者及我們日本朋友非常重要」。昨增10宗與東奧相關的新冠病毒確診,累計132宗。新症包括2名選手,分別為荷蘭划艇選手和德國單車選手,前者更是首人在賽後確診。荷蘭隊至今有4人確診,包括上述划艇選手、划艇隊教練、滑板和跆拳道選手。