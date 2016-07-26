海地地震｜7.2級地震急增至近1300人死亡

加勒比海貧窮小國海地(Haiti)上周六發生7.2級地震，死亡人數升至1,297人，超過5,700人受傷。大部分遇難者位於受災最嚴重的西南部地區，暫時未確定失蹤人數。

地震摧毀超過7,000間樓房，另外近5,000間損毀，受影響的包括醫院、教堂及學校，隨著救援工作展開，搜救人員在瓦礫中，發現更多死者。由於餘震持續，有災民在街上或球場暫時棲身。民防部門會集中處理派發救援物資給災民，以免出現混亂。

總理亨利乘坐直升機視察災情，呼籲國民團結，多國向海地伸出援手。

國際組織帶同救援物資參與救援

民防部門爭取在黃金72小時內救出被埋或失蹤災民。聯合國人道主義事務協調辦公室周日表示，當地急需人道主義援助，包括醫療援助及食水等。星期日陸續有民防部門及國際救援組織人員到首都太子港機場，預備帶同救援物資前往災區。美國海岸防衛隊亦派人員及直升機參與救援，運走傷者。

當局同時指風暴格雷絲迫近海地，可能帶來大雨，觸發洪水及山泥傾瀉，阻礙救援工作。

周六早上發生的這場7.2級強烈地震，震央距離首都太子港以西約150公里，震源深度10公里，屬淺層地震。全國進入緊急狀態一個月。

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